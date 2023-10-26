1969 Bilecik Spor Kulübü'nde keyifler yerinde

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcularında zorlu Bolvadin Termal maçı öncesi keyifler yerinde.

BAL 4. Grup 3’üncü hafta müsabakasında 29 Ekim Pazar günü 14:00’da İstasyon Sentetik Sahası’nda Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal ile karşı karşıya gelecek olan 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcularında keyifler yerinde. Maça günde tek antrenmanla hazırlanan kırmızı şimşekler ligin ilk haftası BAY geçerken, geçen iyi oynadığı Tire 2021 Spor Kulübüne 80’inci dakikadan sonra yediği 2 golle tahlilsiz bir şekilde yenilmişti. Taraftarı karşısında ilk defa pazar günü çıkacak olan kırmızı şimşeklerin son antrenmanında futbolcuların hırsızlı ve azimleri gözlerden kaçmadı. Taraftarı önündeki ilk maçında 3 puan almak kırmızı şimşeklerin son antrenmanına hafta başı takıma katılan yeni transferler kanat forvet Berat İş ve orta saha Resul Özgen de katıldı.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa ise; maçın Cumhuriyetimin 100’üncü kuruluş yılına denk gelen 29 Ekim günü tribünlere tüm sporseverleri davet ettiler.