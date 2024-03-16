1969 Bilecik Spor Kulübü'nde zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı
1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı Alaçatıspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.
1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı Alaçatıspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 22’inci hafta müsabakasında yarın Bilecik İstasyon Sentetik Sahası’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Alaçatıspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın oynanacağı sahada günü ter idmanıyla geçerek, maç saatini beklemeye başladı.
Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 19 puanla ligde 13’üncü sırada yer alırken, İzmir temsilcisi ise, 38 puanda ligde 5’inci sırada yer alıyor.
Öte yandan yarın oynanacak maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde cezalı bulunmazken, takımın golcüsü Berat İş’in sakatlığı bulunuyor.