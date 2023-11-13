1969 Bilecik Spor Kulübü'nden Manisa maçı hakem heyetine büyük tepki

Bölgesel Amatör LİG (BAL) 4. Grup 6’ncı hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü Manisa deplasmanında 1-0 mağlup olurken, kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hakem ve ekibinin yönetimlerinden dolayı utanç duyuyor, kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Manisa Muradiye Spor Kompleksinde oynana BAL 4. Grup 6’ncı hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü grup lideri Yıldızspor 45’e 1-0 mağlup oldu. Maça dengeli bir futbolla başlayan iki takım ilk dakikalarda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 29’uncu dakikasında gelişen Yıldızspor 45 atağında ceza sahası içinde bir mücadele maçın orta Kaan Kara penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Turgay Arı topu filelere göndererek, durumu 1-0’a getirdi. Bu gol sonrası karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında 1969 Bilecik Spor Kulübü beraberlik golünün bulmak için geliştirdiği ataklarda sonuçsuz kaldı. Maçın 90+1’inci dakikasında gelişen bir pozisyonda Emir Ersoy ikinci sarıdan kırmızı kart gösteren maçın orta Kaan Kara’ya yedek kulübünde Kerem Burhan’da itirazdan direk kırmızı kart gördü. Bu kartlar sonrası maçı bitiren maçın orta Kaan Kara’ya 1969 Bilecik Spor Kulübü yöneticileri maç sonunda büyük tepki gösterdi. Ligin 6’ncı haftasında 1 puanla ligin son sırasında bulunan 1969 Bilecik Spor Kulübü henüz golle tanışamazken, kalesinde 11 gol gördü. Antrenör Murat Yıldırım’ın hafta içi takımı bırakmasının ardından ligdeki en iyi mücadele ettiği maç Yıldızspor 45 olan 1969 Bilecik Spor Kulübü hafta kendi evinde Kütahya temsilcisi Tavşanlı Linyit karşılaşacak.

Öte yandan maç sonunda 1969 Bilecik Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız maçı yöneten Kaan Kara ve ekibi maçın sonucuna açıkça tesir etmiştir. Verilmeyen penaltımız göstermiş olduğu kırmızı kartlar takımımıza zarar vermiştir. Hakem ve ekibinin yönetimlerinden dolayı utanç duyuyor, kınıyoruz. Gözlemcinin vereceği raporun ve hakeme verilecek cezanın takipçisi olacağız" denildi.