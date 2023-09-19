1969 Bilecik Spor Kulübü'nden transfer atağı

Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu’nda Çankırı Saray Spor’u 2-0 yenerek adını 1’inci tura yazdıran 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde transfer atağı başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu’nda Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda Çankırı Saray Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya taraftarın müthiş desteği ile başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, adını Ziraat Türkiye Kupası 1. tura yazdırdı. Maddi imkansızlıklar yaşayan kulüp 3 Ekim günü ve başkan seçimi için 2 defa kongreye gidecek.

Yaşanan bunca olumsuzlar ardından Ziraat Türkiye Kupası 1. tura adını yazdıran 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde transfer atağı başladı. Takıma kendi imkanlarıyla takviye yapmaya çalışan yöneticiler bir kanat, bir stoper ve bir de forvet oyuncusuyla anlaşarak, futbolcuları bugün kente getirdi. Bilecik’te bir çok sanayi kuruluşu olduğunu söyleyen yöneticiler iş insanların 1969 Bilecik Spor Kulübü’ne sahip çıkmaya davet ettiler.