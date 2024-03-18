1969 Bilecik Spor Kulübü'ne tam destek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde oynadığı Alaçatıspor maçını Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'da izledi.

1969 Bilecik Spor Kulübü'ne tam destek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde oynadığı Alaçatıspor maçını Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı’da izledi.

BAL 4. Grup 22’inci hafta müsabakasında dün Bilecik İstasyon Sentetik Sahası’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Alaçatıspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1’lik skorla sonuçlanırken, maçını Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı’da izledi. Tribünlerde tezahüratlarla karşılanan Melek Mızrak Subaşı, Bilecikspor’a tam destek vererek, şehrin sporunun önemine vurgu yaptı.

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