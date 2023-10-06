1969 Bilecik Spor Kulübü'nün stat sorunu giderildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligin başlamasına sayılı günler kala stat sorunu devam ederken, maçlarını İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanmasına karar verildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün yeni sezonda maçlarını hangi statta oynayacağı belli oldu. Kırmızı-beyazlılar geride kalan sezonda maçlarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda oynamıştı. Bu yıl ise rektörlüğün aldığı karar sonrası müsabakaların oynanmasına izin verilmeyen 1969 Bilecik Spor Kulübü yöneticileri çareyi Osmaneli’nde bulmuştu. Bilecik ve ilçelerinde BAL statüsünde birkaç stat bulunması sebebiyle kulüp Osmaneli ilçesini tercih ederken, bu durum başta 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa ve sporseverlerden büyük tepki gelmişti.

Maçlara deplasman seyircisi alınmayacak

Yaşanan durum sonrası Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav başkalığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı. Alınan kararda 1969 Bilecik Spor Kulübü 2023-2024 futbol sezonundan maçlarının İstasyon Sentetik Sahası’nda oynamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca stadın konumu gereği deplasman seyirci yasağı da alındı.