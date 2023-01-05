1969 Bilecik Spor Kulübü Sedat Memiş ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörlük koltuğuna Sedat Memiş’i getirdi.

Bölgesel Amatör Lig ligin ilk yarısında maddi imkansızlıklar uğraşan ve teknik heyeti ile çoğu futbolcunun para alamadıklarını öne sürerek kulüp binasını terk ettiği 1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörlük koltuğuna Sedat Memiş’i getirdi. Memiş’in yardımcısı ise Bayram Kaptan oldu.. Memiş, ilk hedeflerin Bölgesel Amatör Lig’de kalmak ve altyapıdan oyuncu yetiştirmek olduğunu söyledi.