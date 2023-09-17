1969 Bilecik Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur'a yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü, Çankırı Saray Spor’u 2-0 yenerek adını 1. Tur’a yazdırdı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan taraftarlar da bugün doğum günü olan Bilecik Sporlu futbolcu Yusuf Deniz Akbay’a pasta sürprizi yaparak, hep bir ağızdan "Doğum günü kutlu olsun Deniz" tezahüratları yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu’nda Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda Çankırı Saray Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya taraftarın müthiş desteği ile başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 5. dakikasında kaptanı Ayhan Tuş’un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra 2 takım karşılıklı bulduğu atakları sonuçsuz bırakınca ilk yarı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, müsabakanın 50. dakikasında Erkan Gültepe’nin golüyle durumu 2-0’a getirdi. Maçın 90. dakikasında gelişen bir pozisyon sonrası Çankırı Saray Spor oyuncusu Hüseyin Sanlı, direk kırmızı kart gördü. Ardından Çankırı Saray Spor teknik heyetinde bir kişi daha direk kırmızı kart görürken, 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 2-0 kazanarak, adını Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Tur’a yazdırdı.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarları, bugün doğum günü olan Yusuf Deniz Akbay’a pasta sürprizi yaparak, hep bir ağızdan “Doğum günü kutlu olsun Deniz” tezahüratları yaptı. Genç oyuncu da böylesine önemli bir maçta galip geldikleri için çok mutlu olduklarını anltarak, en büyük hediyeyi 90 dakika boyunca canla başla mücadele ederek maçı kazanan takım arkadaşlarının verdiğini söyledi.