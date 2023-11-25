1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu maç öncesi tüm hazırlıkları tamamladı

1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu Alaçatıspor deplasmanı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, İzmir'e hareket etti.

1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu maç öncesi tüm hazırlıkları tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu Alaçatıspor deplasmanı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, İzmir’e hareket etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 8. hafta müsabakasında yarın saat 14.00’da 15 Eylül Stadı’nda Alaçatıspor ile karşılaşacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü, sabah ter idmanının ardından İzmir’e hareket etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Zorlu maç öncesi ter antrenmanında futbolcuların keyifleri yerinde olduğu görülürken, kırmızı şimşeklerde hedef galibiyet. Son 2 haftada oynadığı futbolla göz dolduran 1969 Bilecik Spor Kulübü, 15 takımlı ligde 2 puanla son sırada yer aldı. Alaçatıspor ise, 11 puanla 7’inci sırada yer aldı.