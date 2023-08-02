1969 Bilecikspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti

1969 Bilecikspor Kulübü Yönetim Kkurulu üyesi Recai Çoban görevinden istifa ettiğini açıkladı.

1969 Bilecikspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

1969 Bilecikspor Kulübü Yönetim Kkurulu üyesi Recai Çoban görevinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Temmuz günü 1969 Bilecikspor Kulübü’nün yeni yönetimi, gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin ardından belirlenirken, 18 yönetim listesinden Recai Çoban istifa ettiğini açıkladı. Çoban, sezon öncesi yapılan transferde yönetimde yer alan belli isimlerin karar verdiğini, kendilerine hiç bir şey sorulmadığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini söyledi.