1978 model Otosan 500, Mudanya Üniversitesi'nde yeniden hayat buldu

Mudanya Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Programı 1. sınıf öğrencisi Berk Korkmaz ve kuzeni Ulaş Gündoğan, Türkiye’nin otomotiv tarihinde özel bir yere sahip olan 1978 model Otosan 500 Pick-Up aracını restomod projesi kapsamında yeniden hayata döndürdü.

Danışmanlığını Otomotiv Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Gönenç Duran’ın üstlendiği proje, klasik araç tutkusunu teknik bilgi ve özverili bir çalışmayla birleştirerek dikkat çekici bir başarıya dönüştü. Dağ yolunda terk edilmiş şekilde bulunan hurda bir Otosan 500, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, hem klasik ruhunu koruyan hem de modern teknolojilere uyum sağlayan bir araca dönüştürüldü. Proje kapsamında aracın orijinal Ford Kent OHV motoru revize edilirken, vites kutusu ve diferansiyel sistemi de elden geçirildi. Elektrik tesisatı ise baştan sona yenilendi. Fiberglas gövde panelleri kalıptan geçirilerek yeniden üretildi; araç tamamen el yapımı yeni kasasıyla modern bir görünüm kazandı. "Bebek Mavisi" renge boyanan araçta, aftermarket yuvarlak mercekli farlar kullanılarak nostaljik tasarıma çağdaş bir dokunuş eklendi. İç mekânda özel dikim deri koltuklar, modern multimedya sistemi, yenilenmiş döşeme ve elden geçirilmiş gösterge paneliyle hem konfor hem de estetik ön planda tutuldu.

Bir hayal gerçeğe dönüştü

Danışman Öğr. Gör. Dr. Gönenç Duran, öğrencisinin projesiyle gurur duyduğunu ifade ederek, bu tür çalışmaların gençlerin teknik becerilerini geliştirmenin yanı sıra kültürel mirasa sahip çıkmaları açısından da önemli olduğunu vurguladı. Projeyi yürüten Berk Korkmaz ise, klasik otomobillere duyduğu ilgiyi böyle bir projeye dönüştürmenin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Korkmaz, "Bu araç artık sadece bir klasik değil, aynı zamanda bizim emeğimizin, hayal gücümüzün ve azmimizin bir simgesi" dedi.