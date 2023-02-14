198 saat sonra enkaz altından çıktı, su ve et yemeği istedi

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 9’uncu gününde 198’inci saatte enkazdan çıkartılan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, kurtarma ekiplerinden et yemeği ve su istedi. Babasını 11 yıl önce trafik kazasında kaybeden Muhammed Cafer’in annesi ve kardeşinin de halen enkaz altında olduğu öğrenildi.

Abdülmusa Caddesi’ndeki 6 katlı Fırat Sitesi B Blok enkazında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler ’Domuz damı’ denilen yöntemle Muhammed Cafer Çetin’e ulaştı. Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı. Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı. Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Depremzede Çetin dışarı çıkarıldığında panik yaşamaması için kurtarma ekiplerinden alkış ya da kutlama yapmaması istenirken, ambulansın hastaneye gitmesinin ardından tüm ekipler birbirlerine sarılarak kutlama yaptı.

Muhammed Cafer’i kurtaran ekipte bulunan Madenci Ercan Çömlek, “Zonguldak’tan geldik. Ülkemizin başı sağolsun. Sevinçliyiz, mutluyuz, söylenecek bir şey yok. Arkadaşımızı sağ salim aldık. Çok mutluyuz. Et yemeği istedi, su istedi, arkadaşa yemek borcumuz var" dedi.