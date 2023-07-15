1999'dan kalan hasarlı binaların yerine modern alan oluşturuluyor

Gölcük Merkez Mahallesinin riskli alan ilan edilmesiyle 1999 depreminden kalan hasarlı binalar yıkılmıştı, hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesiyle zemin iyileştirme ve hafriyat çalışmalarına başlanıyor.

Gölcük’ün merkezinde modern bir alan oluşturacak, ilçenin kalbine dönüştürecek Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nde zemin iyileştirme ve hafriyat çalışmalarına başlanıyor. Gölcük Kentsel Dönüşüm Projesi’nin önemli kısmı olan zemin iyileştirme çalışmalarına başlanması akabinde hafriyat çalışmaları da hızlı bir şekilde devam edilecek. Projede; 10 blokta, 360 daire, 407 işyeri ve 985 araçlık 2 katlı otopark inşa edilecek. Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap inşaatı ile ilgili zemin iyileştirme raporları, inşaat projeleri ve diğer teknik çalışmalar yapılarak, tüm ilgili kurumlardan ve üniversitelerden onay alındı. Projenin yapımını gerçekleştirecek Yüklenici firma, sahada başladığı mobilizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Mahallesi riskli alan ilan edilmişti

Proje çerçevesinde 2015 yılında riskli alan ilan edilen Merkez Mahallesi, D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Ali Fuat Kanpara Caddesi (20. Sokak) arasındaki 36 dönüm alanın Kentsel Dönüşüm Plan Tadilatı 2020 yılında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi arasında 2022 tarihinde imzalanan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zararın 100 milyon TL’sini karşılamayı ve alt yapı çalışmalarını üstlendi. Gölcük Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu girişinde, Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Ofisi açılarak, hak sahipleriyle görüşmeler yapıldı ve sözleşmeler imzalandı. 1999 depreminden kalan hasarlı binaların yıkılmasıyla çalışmalar devam ediyor.

"321 daire, 248 işyeri, 69 ofis ve 125 deponun yıkımı tamamlandı"

Proje hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük Belediyesi tarafından tahliye süreci tamamlandı. Acele kamulaştırma dava süreçleri de, Gölcük Belediyesi tarafından tamamlandı. 16 Ocak tarihinde başlayan yıkım çalışmalarıyla; 321 daire, 248 işyeri, 69 ofis ve 125 deponun yıkımı tamamlandı. Proje alanındaki hak sahiplerine kira ödemleri de; düzenli olarak yapılmaktadır. Çarşı merkezin ticari anlamda daha hareketli olmasına katkı sağlayacak projenin ilçemize ve hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.