1.Balıkesir Kitap Fuarı coşkuyla açıldı

1.Balıkesir Kitap Fuarı görkemli bir tören açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın geleneksel hale getireceğiz diyerek bahsettiği kitap fuarında onlarca söyleşi ve yüzlerce imza programı yer alacağını söyledi. Başkan Akın, konuşmasında Balıkesir kentinin Türk Edebiyatının önemli isimlerini de yetiştirdiğini vurguladı.

Kültüre, sanata, bilgiye, sosyal hayata hasret kalan Balıkesir’i çok değerli bir fuarla buluşturduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1.Balıkesir Kitap Fuarının şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. Kitaplar insanı, insanın da dünyayı değiştirdiğini belirten Akın, "Türkiye’nin kurtuluş reçetesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikâyesidir. Ve bu reçetenin bir numaralı ilacı da kitaptır. Şurası çok açık: Kitaba ne kadar yakın durursak, muasır medeniyetler seviyesine de o kadar hızla ulaşırız" dedi.

"Sözümüzü tutuyoruz"

Balıkesir’i fuarlar ve festivaller kenti yapma sözü verdiğini hatırlatan Akın, bu sözü tuttuğunu söyledi. Balıkesir’i aromaterapiden tarıma, zeytinden kitaba her alanda fuarla ve festivalle buluşturmaya başladıklarının altını çizen Akın, "Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’de bugün açılışını yaptığımız "1. Balıkesir Kitap Fuarı" ile yeni bir adım atarak, Cumhuriyet aydınlanmasını; kalemin, fikrin, bilimin gücüyle daha da büyütmek istiyoruz.10 gün boyunca 200’ün üzerinde yazarımız, gazetecimiz, akademisyenimiz Balıkesir Kitap Fuarı’nda onlarca söyleşi ve yüzlerce imza ile birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Kuvayi Milliye vurgusu

Kitap, kültür ve sanat gibi kavramlarının bir milletin hafızasını taşıdığını belirten Akın, "Bu kavramlar, bir kentin kimliğidir. Dolayısıyla bizler; bu kadim şehrin, Balıkesir’imizin, yani Kuvayı Milliye’nin evlatları olarak hafızamıza sahip çıkmak ve kimliğimizi canlı tutmak için kitap fuarımızı, bir başlangıç kabul ediyoruz. İnanıyorum ki bu adımımız, uzun yıllar sürecek, bir gelenek haline gelecek ve Balıkesir’imizde önemli izler bırakacak fuarımızı, Balıkesir’imizde hayata geçirmemiz elbette bir tesadüf değil. Çünkü Balıkesir; tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle göründüğünden çok daha büyük bir şehirdir. Balıkesir, sahip olduğumuz tüm medeni kurumları borçlu olduğumuz Cumhuriyetimize giden yolun başlangıç noktalarından biridir. Balıkesir Anadolu’daki Kuvayı Milliye mücadelesine yön vermiş bir merkez, bir karargâh ve bir kaledir. Biz, Kuvayı Milliye’nin başkentiyiz. Her zaman gurur duyduğum İstiklal Madalyası sahibi dedem Ahmet Akın, Akıncılar Müfrezesinde görev almış Gönenli Yiğit Efe’dir. İstiklal Madalyalı dedenin torunu olarak Kuvayı Milliyeci olmaya devam ediyorum. Ve bu topraklar sadece silahlı mücadelenin değil; kalemle, fikirle, bilimle verilen aydınlanma mücadelesinin de kalesidir!" şeklinde konuştu.

"Balıkesir, tarihi ve kültürüyle zengin bir şehirdir"

Türk edebiyatının nice büyük isimlerinin yolunun Balıkesir’den geçtiğini aktaran Akın, "Modern hikâyeciliğin, öz Türkçemizin, milli kimliğimizin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin; gözlerini Gönen’imizde dünyaya açtı. Anadolu insanının en saf duygularını, en gerçek yaşamını; tertemiz bir Türkçe’yle ölümsüzleştiren Sabahattin Ali’nin çocukluğu Edremit’imizin sokaklarında geçti. Ve elbette Balıkesir Lisesi. Bu köklü eğitim kurumu, Türk edebiyatımızın önemli isimlerinin yuvası olmuştur. Şiiriyle devrim oluşturmuş, fikirleriyle ufuk açmış Attila İlhan ve kurguladığı ölümsüz karakterlerle, romanlarıyla edebiyatımızın modernleşmesine büyük katkılar sunan Yusuf Atılgan’ın yolu da Balıkesir Lisemizden geçti. Bu büyük isimler; Balıkesir’in yalnızca tarihiyle değil, kültürel anlamda da ne kadar zengin bir şehir olduğunun ispatıdır. İşte yaşatmak istediğimiz hafıza ve kimlik budur!" şeklinde konuştu.

"Bizler, Cumhuriyetin ve Atatürk’ün neferiyiz"

"Bizler Cumhuriyetin ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferleriyiz." diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğitimde de, bilimde de, kültür ve sanatta da tek pusulamız Ata’mız ve onun gösterdiği hedeflerdir. Balıkesir Kitap Fuarımızla köklü bir geçmişi ve kültür mirasını geleceğe taşıyacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyete en büyük katkı kültürdür, sanattır, bilimdir, özgür düşüncedir. Çünkü bu fuar yalnızca kitaba sahip çıkma anlamına gelmiyor, aynı zamanda Kaz Dağlarına, doğamıza, tarihimize, tarımımıza, turizmimize sahip çıkmak anlamına da geliyor" dedi

Kitap Fuarının ilk günkü onur konukları Şair Ataol Behramoğlu ve Nebil Özgentürk oldu.