1.lig yolunda Körfezin İncilerine taraftar desteği

Çanakkale’de düzenlenen Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu karşılaşmalarında mücadele eden Burhaniye Belediyespor’un Cuma oynayacağı kritik maç için Burhaniye’den taraftarlar için otobüs kaldırılacak.

25 Mart Cumartesi günü; Çanakkale Anafartalar Spor Salonunda düzenlenen Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu karşılaşmalarında 1. Lige çıkmak için yarışan Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı yarın Zonguldak Spor Basket67 ile karşı karşıya gelecek. İlk ikiye girmek için önem arz eden kritik mücadelede Burhaniye Belediyesi’nce takıma destek için gitmek isteyen taraftarlar ücretsiz olarak Belediye Hizmet Binası önünden sabah 09.00’da Çanakkale’de oynanacak maça götürülecek.