2 araçtan 8 tabanca çıktı: 3 gözaltı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramalarda 8 tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramalarda 8 tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Kirazpınar’da 2 araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 8 tabanca ve 500 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.