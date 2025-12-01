2 Aralık'ta Silivri'de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi Yapılacak

Silivri genelinde 2 Aralık 2025 Salı günü sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş çaplı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Yatırım, dönüşüm, yenileme ve kapsamlı bakım çalışmalarını içeren planlı kesinti; iş güvenliği standartları gereği TEDAŞ ve ilgili teknik ekiplerin sahada yürüteceği operasyonlarla yapılacak.

Mimar Sinan Mahallesi’nde Birden Fazla Bölge Etkilenecek

Mimar Sinan Mahallesi’nde Ayşe Hanım, Feyyaz Altınorak, Mimoza, Karınca, Necati Kalfa ve Salkım Söğüt gibi çok sayıda sokakta; yatırım/dönüşüm çalışmaları kapsamında kesinti uygulanacak. Aynı mahallede Aydan, Gardenya Evleri, Hayriye, Kamer, Yaşam ve Ulaş Sokakları da 8 saat boyunca enerjisiz kalacak.

Alibey, Balaban, Sancaktepe ve İsmetpaşa’da Kapsam Genişliyor

Alibey Mahallesi’nde Ali Bostancı Sokak’ta başlayan kesinti, Balaban Mahallesi’nde Abdi İpekçi, Kaktüs, Akbora, Karabağlar, Ataman, Kırsal ve çok sayıda sokakta devam edecek.

Sancaktepe Mahallesi'nde Altınçeşme, Bilgin, Kanlıca, Eğitilmiş, Mart, Piyale ve Şah Sokak gibi önemli güzergâhlar da kesintiden etkilenecek.

Ayrıca İsmetpaşa Mahallesi’nde Çamlıktepe Sokak; bakım ve yenileme programı kapsamında gün boyu elektriksiz olacak.

Ortaköy ve Yeni Mahalle’de Kapsamlı TM Bakımı

Ortaköy Mahallesi’nde Kadıköy Bağları Caddesi, Ayazma, Harbiye, Ökten, İbrahim Yirik ve Şehzade Sokakları;

Yeni Mahalle’de Nedim Beyazgül ve Erkin Balaban Sokakları, TM (Trafo Merkezi) bakım çalışmaları nedeniyle planlı kesinti kapsamında bulunuyor.

Balaban ve Mimar Sinan’da Havai Hat Çalışması

Balaban Mahallesi’nde Altıntaş, Büyükyalı, Cömert, Kozalaklı, Mayıs, Omuzdaş ve Spor Sokakları;

Mimar Sinan Mahallesi’nde Ulaş Sokak, havai hat bakım operasyonları nedeniyle 8 saatlik kesintiye dahil edildi.

Yetkililerden Uyarı: “Güvenlik Önceliğimiz”

Elektrik dağıtım ekipleri, kesintinin tamamen planlı olduğunu ve tüm çalışmaların iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun şekilde yapılacağını belirtti. Vatandaşların bu saatler arasında elektrikli cihazlara karşı önlem alması, özellikle iş yerlerinde jeneratör kullanılacaksa teknik kontrollerin yapılması tavsiye ediliyor.