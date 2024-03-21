2 aydır kayıptı, ailesi televizyon programına katıldı

Bursa'da 2 ay önce kayıplara karışan 28 yaşındaki Kübra Çakır sırra kadem bastı. Çakır'ın yakınları bulunması için bir televizyon programına çıkarak yardım istedi.

2 aydır kayıptı, ailesi televizyon programına katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da 2 ay önce kayıplara karışan 28 yaşındaki Kübra Çakır sırra kadem bastı. Çakır’ın yakınları bulunması için bir televizyon programına çıkarak yardım istedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 ay önce kayıplara karışan Kübra Çakır sırra kadem bastı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Çakır’ın yakınları Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’ın programına katıldı. Çakır’ın yakınları katıldığı programda yardım isterken, Kübra Çakır’ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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