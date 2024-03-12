2 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te 2 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

2 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te 2 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kocaeli İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’ suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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