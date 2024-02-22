2 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

2 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Osmaneli İlamat ve İnfaz Bürosunca, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kullanma veya Bulundurma’ suçundan 2 yıl 6 ay ve ‘Basit Yaralama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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