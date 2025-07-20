2 bin 571 haneye güvenli yaşam desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 65 yaş üstü ve engelli bireylerin ev kazalarına karşı korunarak yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Hayata Tutun Projesi" ile bugüne kadar 2 bin 571 haneye ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje, yaşlı ve engelli bireylerin ev ortamında daha güvenli ve bağımsız bir yaşam sürmelerini hedefliyor. 2019 yılında başlayan proje kapsamında, uzman ekipler tarafından hanelerin ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor.

Proje çerçevesinde, ev içinde düşme ve yaralanma riski bulunan alanlara yönelik koruyucu ekipmanların montajı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle banyo gibi kaygan zeminler için kaydırmaz paspaslar, banyo tabureleri, sabit ve hareketli tutunma barları gibi malzemeler temin ediliyor. Ayrıca, gece tuvalet veya mutfak gibi alanlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla sensörlü aydınlatmalar ve şarjlı el lambaları da hanelere ulaştırılıyor.

Yetkililer, projenin sadece fiziksel güvenliği artırmakla kalmayıp, bireylerin kendi evlerinde daha uzun süre bağımsız yaşamalarına imkan tanıdığını ve belediyenin evde bakım hizmetlerini tamamlayıcı bir rol üstlendiğini belirtti.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabileceği bildirildi. Başvuruların ardından uzman ekiplerin haneleri ziyaret ederek ihtiyaca yönelik en uygun çözümleri belirlediği ve ekipman montajını güvenli bir şekilde gerçekleştirdiği kaydedildi.