2 bin 800 metrelik hat ile Hendek Yarıca'nın içme su geleceği teminat altında

SASKİ, Yarıca Mahallesi’nde başlattığı 2 bin 800 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarıyla bölgenin su altyapısını güçlendiriyor. Proje tamamlandığında bölge abonelerine kayıp-kaçak yaşanmadan kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Yarıca Mahallesi’nde sık sık arızalanan ve artan yerleşim alanları nedeniyle yetersiz kalan içme suyu hattını yeniliyor. 50 metreküplük Yarıca Mahallesi üst deposundan başlayan çalışmalar ile abone bağlantıları da yenileniyor. Bin metresi tamamlanan projenin kalan bin 800 metrelik kısmı için ekipler aralıksız şekilde çalışmaya devam ediyor.

Yarıca Mahallesi Muhtarı Resul Eltimur, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde uzun süredir su basıncı düşüklüğü ve sık arızalar yaşıyorduk. Talebimizi iletir iletmez ekipler hemen sahaya indi. Hızlı ve titiz bir şekilde yürütülen bu çalışma sayesinde mahallemiz daha güçlü bir altyapıya kavuşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kesintilere neden olan kaçaklara geçit yok

Kurum tarafından yapılan açıklamada, kayıp kaçakla mücadelenin hız kazandığı vurgusu yapılarak, "Yarıca Mahallesi’nde yürüttüğümüz 2 bin 800 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmasıyla bölgenin altyapısını güçlendiriyor, kesintilere neden olan kayıp-kaçak oranını minimuma indiriyoruz. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz proje bölgenin içme su geleceğinin teminatı olacak" ifadelerine yer verildi.