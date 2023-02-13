2 bin litre kaçak akaryakıtla yakalandılar

Denizli’de yapılan çalışmada bir minibüste 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli genelinde “Akaryakıt kaçakçılığı” suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç Sarayköy ilçesinde durduruldu. Yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada, her biri bin litre kapasiteli 3 adet plastik tankların içerisinde toplam 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı.