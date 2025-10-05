2 bin motorcu Gazze'deki zulme dikkat çekti

Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, motorcu toplulukları "Gazze İçin Farkındalık Sürüşü" düzenledi.

Ümraniye Belediyesi destekleriyle motorcu toplulukları, İsrail’in zulmünü lanetlemek ve Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Ümraniye Millet Bahçesi’nde toplanan 2 bin motosikletli, Gazze halkına destek mesajlarıyla yola çıktı. Katılımcılar, taşıdıkları pankart ve bayraklarla Gazze’de yaşanan dramı gözler önüne serdi. Vatandaşların da ilgisini çeken toplu sürüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda sona erdi.

"Zulümle abad olunmaz"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, zulümle abad olunmayacağını ifade ederek, "Bugün burada, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, vahşi ve barbar Siyonist yönetimin Gazze’de iki yıla yakın bir süredir uyguladığı soykırımı lanetlemek üzere bir araya geldik. Bu Siyonist rejimi ve onun hamisi olan ABD yönetimini, bütün dünyaya meydan okuyarak işledikleri bu insanlık dışı vahşet nedeniyle bir kez daha, bin kez daha lanetliyoruz. İnanıyoruz ki, insanlığa sahip çıkan dünyanın vicdanlı insanları, devletleri ve yönetimleri bu vahşeti durduracaktır. Bu vahşeti durdurmaya, elbette küçük çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın duaları yeter. Ancak sadece dualar değil; bizde gücü, yüreği ve cesareti olan erler de var. Biraz önce motorcu derneklerimizin başkanları da açıkça ifade ettiler: Dünyada bu vahşete karşı duyarlı olan herkesin yüreği aynı şekilde atıyor. Yeter ki bize izin verilsin; biz bugün olduğu gibi sadece 2 bin motorla değil, 20 bin, hatta 200 bin motorla, yüreği bizimle birlikte atan milyonlarla omuz omuza, kısa sürede orayı akıl ve vicdanla kuşatacak, bu zulmü sonlandıracak güce ve inanca sahibiz, diyorlar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Siyonist İsrail yönetimine sesleniyoruz, haddini bil, haddini bil, haddini bil! Zulümle abad olunmaz. Bu yaptığın zulüm, bir gün ayağına öyle bir dolanır ki, bir daha oradan çıkışı bulamazsın" dedi.

"Egzozlarımızın sesiyle bile o zalimleri alt edeceğimize eminim"

Muhafazakar Motorcular Kulübü’nden Murat Sağır ise, "İnanın, bu zalimleri bizler egzoz sesimizle, motorlarımızın gücüyle bile alt ederiz. Korkak köpekler gibi beton yığınlarının arkasına saklanmaktan başka bildikleri hiçbir şey yok. Şuna da yürekten inanıyorum ki; bugün burada yaklaşık 2 bin motorcu bir araya geldik. Eğer bir emir gelse, bize bir yol açılsa, 20 bin, hatta 200 binlerce motorcunun Gazze’ye gitmeye hazır olduğunu biliyorum. Ve sadece silahla mücadele etmemize gerek yok; inanın, egzozlarımızın sesiyle bile o zalimleri alt edeceğimize eminim" diye konuştu.