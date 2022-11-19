2 bin yıllık İstanbul Kapı'daki mozaik ve taş yol göz kamaştırıyor

UNESCO’ya aday tarihi kent İznik’te restorasyonu tamamlanan bir bölgede Roma dönemine ait olduğu iddia edilen mozaik ve taş yol ortaya çıktı. Tarihi alan halka açılmazken, etrafı demir perde ile halen korunuyor.

Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’te neredeyse her gün bir tarihi eser keşfediliyor. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bursa’nın İznik ilçesindeki 2 bin yıllık İstanbul Kapı restoresi tam 5 yıl sürdü. Çalışma yapılan tarihi alanda taşlarla inşa edilen Roma yürüyüş yolu, yapıtlar ve mozaik ortaya çıktı. İlçeye gelen yerli yabancı turistler mozaiğe yoğun ilgi gösterdi. Yüzyıllar boyu pek çok kuşatma, doğal afet ve müdahale sonucunda değişimler geçirerek, günümüze ulaşan İznik surlarının en karakteristik bölümlerinden İstanbul Kapı, dönemin savaş ve savunma stratejilerinin de inceliklerini yansıtıyor.

İlk yapımı M.S. 1. yüzyıla tarihlenen ve antik Niceae kentinin kuzey girişinde yer alan İstanbul Kapı, Konstantinapolis’e açıldığından surların en gösterişli kapısı olma özelliği taşıyor.