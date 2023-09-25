2. Birleşik Krallık-Türkiye Demir Yolu Forumu Ankara'da yapıldı

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’nın Türkiye Ofisi tarafından hayata geçirilen "Birleşik Krallık-Türkiye Demir Yolu Forumu" etkinliğinin ikincisi Ankara’da düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Birleşik Krallık Başbakan Özel Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton, Birleşik Krallığın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında açıklamalarda bulunan Aksu, “Bakanlık olarak ülkemiz ulaştırma altyapısının güçlenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte ekonomik çevreye duyarlı güvenli etkin ve verimli bir altyapı oluşturmak daima önceliğimiz olmuştur bu doğrultuda 2053 yılına kadar 6 bin 425 kilometre hızlı tren güzergahı, bin 474 kilometre konvansiyonel güzergah ve 393 kilometre yüksek hızlı tren güzergahı inşa etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde toplamda 8 bin 554 kilometre demir yolu güzergahı yapmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın başlattığı demir yolu reformu ile yüzde 4 olan demir yolu oranının 2029 yılında yüzde 11’e, 2053 yılındaysa yüzde 22’ye yükselmesini bekliyoruz. Böylelikle 2053 yılında demir yolu taşımacılığı 7 kat artmış olacak. Yurtdışına yük taşımada demir yolu taşımacılığının payını 10 kat arttırmayı hedefliyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda Birleşik Krallık İhracat Finansman kuruluşunun (İKEF) Ankara- İzmir, Yerköy-Kayseri ve Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep demir yolu hattı projelerine finansman desteği sağlamasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin altyapısını geliştiren yatırımlarımız bölgemizde de önemli bir hareketliliğe vesile olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yurt dışı demir yolu yük taşımacılığını da 10 kat arttırmayı hedeflediklerinin altını çizen Aksu, altyapıyı geliştiren yatırımların bölgede önemli hareketliliğe vesile olduğunu söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi’ne de değinen Aksu, "Kalkınma yolu olarak adlandırılan proje ile Güney Asya’yı Basra Körfezi’ni, Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız" dedi.

“Bugün demir yolu alanındaki dikkate değer ortaklığımız sürüyor”

Büyükelçi Morris, İzmir-Aydın arasında bir İngiliz şirketi tarafından inşa edilen ilk demir yolu hattının, iki ulus arasındaki dostluğun kalıcı olmasında çok önemli rol oynadığını belirterek, “Demir yolları, İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattının bir İngiliz şirketi tarafından inşa edilmesinden bu yana, uluslarımız arasındaki dostluğun kalıcı olmasında çok önemli bir rol oynadı. Bugün demir yolu alanındaki dikkate değer ortaklığımız sürüyor. Yakın zamanda aralarında İzmir’in de bulunduğu Türkiye’nin güzel kıyı kentlerini ziyaret etme ayrıcalığına sahip oldum. Ankara-İzmir arasındaki hızlı tren hattının yapımına destek verdiğimizi bilmek heyecan verici. Bu sürdürülebilir proje, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik ortak kararlılığımızın bir kanıtıdır. Ayrıca, her iki ülke için de büyük umutlar taşıyan demir yolları sektörü başta olmak üzere, üçüncü ülkelerle iş birliği fırsatlarını da unutmayalım. Ortaklığımızın güçlü temellerini geliştirmeyi ve diplomatik ilişkilerimizi yeni boyutlara taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki bağlar çok yönlü ve kalıcıdır ve birlikte, her iki ülke için de daha parlak bir geleceği şekillendirebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.