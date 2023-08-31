2 çocuğu altına alan otobüs peronlara çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan otogarda bir otobüsün peronda bekleyen 2 çocuğu altına aldığı kaza ucuz atlatıldı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan otogarda bir otobüsün peronda bekleyen 2 çocuğu altına aldığı kaza ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece Edremit Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf S. (44) idaresindeki 34 EMG 798 plakalı yolcu otobüsü, vites arızası nedeniyle geri gitmek isterken 2 çocuğu altına alarak perona çıktı. Kazada, 9 yaşındaki Y.Z.K. ile 14 yaşındaki E.G. otobüsün altında kaldı. Büyük panik yaşanan ve ucuz atlatılan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.