2 çocuk annesi anaokulu müdürüne son veda

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden anaokulu müdürü Özlem Ayna son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 gün önce gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez geçişi Kırazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Körfez Özel İlgi Akademi Anaokulu Müdürü Özlem Ayna (41) idaresindeki 41 ANN 173 plakalı otomobil arızalandı. Ayna, otomobili sağ şeride çekerek oto kurtarıcıyı aradı. Adrese ulaşan Erdinç Gökçimen, 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcıya arızalanan otomobili yüklemek için çalışma başlattı. O esnada arkadan gelen Ö.G. kontrolündeki 41 VA 285 plakalı tır, önce arızalı otomobile, ardından oto kurtarıcı Erdinç Gökçimen’e, Özlem Ayna’ya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. ile N.A. çarptı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Özlem Ayna ve Erdinç Gökçimen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen okul müdürü Özlem Ayna’nın cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Ayna’nın cenazesi Körfez Kent Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özlem Ayna’nın ölüm haberini duyan meslektaşları ve sevenleri sosyal medya hesaplarından "Güzel yürekli Özlem öğretmenimiz iyi ki tanıdım sizi, mekanınız cennet olsun" paylaşımında bulundu.