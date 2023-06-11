2. Çocuk Şenliği'nde çocuklar gönüllerince eğlendi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan 2. Çocuk Şenliği renkli ve güzel görüntülerle sona erdi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen şenlikte binlerce çocuk, birbirinden güzel oyun gruplarında gönüllerince eğlenirken şehir merkezi ve Pelitözü Mahallesi’nden şenlik alanına ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı. Sürpriz eğlenceler ve ücretsiz ikramlarla buluşan çocuklar, kendileri için hazırlanan şenlikte sihirbaz ve interaktif gösteriler, yarışmalar, şişme oyun grupları, baloncuk şov, jonglör ve eğlenceli maskotlar yanı sıra ücretsiz dondurma, patlamış mısır ve sürpriz ikramlarla buluştu. Şenlik alanındaki çocukları ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla trene bindi, birbirinden güzel ikramlarda bulundu.

‘’Çocukların gülmesi bizlere enerji ve moral veriyor’’

Şenlik ile amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu hatırlatan Subaşı, "Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımız için ikinci kez düzenlenen şenlikte bir araya geldik. Böylece çocuklarımıza karne hediyelerini önceden vermiş olduk. Çocuklarımızın mutluluğu ve motivasyonu bizler için her zaman çok önemlidir. Baştan sona yeni düzenlediğimiz Vadipark Sosyal Tesislerimizde çocuklarımız için çok eğlenceli bir ortam hazırladık. Burada birçok oyun alanı mevcut ve çocuklarımıza sürpriz ikramlarımız oldu. Bu tür şenliklerimiz devam edecek ve çocuklarımızı eğlendirmeye ve güldürmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Yaz Spor Okullarımızdaki etkinlikler ile müze akademi kapsamında düzenlenecek olan aktivitelere bütün çocuklarımızı bekliyoruz.’’ dedi.

Çocuklar ve ailelerden teşekkür

Düzenlenen 2. Çocuk Şenliği dolayısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen çocuklar, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti. Aileler de bu tür aktivitelerin düzenlenmesini istediklerini belirterek Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Şenlik alanında oyun trenine de binen çocuklara ücretsiz dondurma, şeker, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.