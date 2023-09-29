2 dönemdir kaymakamlık kursunu 1'incilikle bitirenler Pazaryeri'ni tercih ediyor

108. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu birincilikle bitirerek kuraya girmeden tercih hakkı tanınan Ahmed Tayyib Kahraman Bilecik’in Pazaryeri ilçesini tercih ederken, bu tercihin sebebinin ilçenin doğası, tarihi ve ’Göletler Diyarı’ olması olduğunu söyledi.

108. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu birincilikle bitirerek Pazaryeri seçen Ahmed Tayyib Kahraman görevine başladı. Sertifikasını düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri’ni niye seçtiği sorularına cevap vererek, "Çok güzel bir ilçemiz olan Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde göreve başladım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden sertifikamızı alarak burada görevimize başladık. Şimdi çok sık soruluyor, neden burayı tercih ettiğim. Doğası, tabiatı çok güzel. Küçükelmalı Tabiat Parkı’mız, Bozcaarmut Göleti’miz var. Bunun yanında göletler diyarı burası. Bunun yanında sanayi gelişen bir ilçe. Tarihi var, böyle ilçelerde tarih çok ön planda değildir. Bizim ilçemizde tarih çok güzel. Burada 400 yıllık Kara Mustafa Paşa Camii var. Böyle ilçelerde çok bulunamayacak bir eser. Bunun yanında milli mücadelenin çok önemli çarpışmaların yaşandığı bir ilçe. Gümüşdere köyü türkülere konu olmuş bir köy. Pazaryeri aşkın, gayretin vefanın, şevkin sembolü haline gelmiş bir yer. Biz burayı tercih ettik ama asıl önemli olan halkın bizi tercih etmesi, sevmesidir" dedi.

107. Dönem Kaymakamlık Kursunu 1’incilikle bitiren Ferhat Altay da görev yeri olarak Pazaryeri ilçesini seçmişti.