2. EKOFEST 2023 yoğun katılımla gerçekleşti

Mamak Belediyesinin kırsal turizmi canlandırmak amacıyla geçen yıl başlattığı EKOFEST’in ikincisi bu yıl yapıldı. Festivalin adresi Ekolojik Köy, teması ise "Tarımda İklim Değişikliği ve Güvenilir Gıda Arayışı" oldu.

İki gün süren EKOFEST 2023’ün açılışını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve Mamak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, akademisyenler yaptı. Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği EKOFEST 2023’te “Tohum Takas Şenliği, Tarımda Yenilikçi Sistemler, Tarımda Biyolojik Mücadele, Yenilikçi Gübreler” dikkat çeken başlıklar arasındaydı. Mamak’ın öne çıkan yöresel lezzetleri Kutludüğün ekşi maya ekmeği ile ravak yoğurdu festival katılımcılarından tam not aldı. MAKOP tarafından üretilen lavanta ürünleri de yine ilgi odağı oldu. Ekolojik Köy’de üretilen ata tohumları ise katılımcıların en merak ettiği stantlar arasındaydı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Köy’ümüzde bu yıl 2. festivalimizi yapıyoruz. Mamak Belediyesi olarak çevre sorunlarını çözmek, gelecek nesillere yaşanabilir ve kendine yetebilir şehirler ve temiz bir çevre bırakabilmenin gayretiyle çalışıyoruz. Ekolojik Köy’ümüzde tarım belediyeciliği anlamında çocuklarımıza özel atölyeler de düzenliyoruz. Çocuklarımız geliyor, toprağa dokunuyor; çiçek fidesi dikip hasada katılıyor. Çevrenin ve doğanın korunması için yapılabilecek ne varsa elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Ekolojik yaşamın sürekliliğinin geleceğin inşa edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Köse, "Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de tarım, su kaynakları, doğanın korunması, ormanlar, iklim ve enerji kaynakları ile geri dönüşüm hükümetimiz ve yerel yönetimlerimizin çok daha ciddiye aldığı konular haline geldi. Bu anlamda ekolojik dengenin korunması kadar sürdürülebilirliği de çok önemli" diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de iklim değişikliği ve çevre sorunlarının insanlığın ortak meselesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu yolda hassasiyetle hareket ettiğinin, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için kararlılıkla çalışıldığının altını çizdi. Aydemir, Türkiye’nin son 21 yılda doğal kaynakların bilinçli ve verimli kullanılabilmesi amacıyla geri dönüşüm alanında önemli adımlar attığını, çevre dostu projelere öncülük ettiğini vurguladı.

EKOFEST 2023 yarışmalara da ev sahipliği yaptı. İklim ve çevre temalı resimler çizen ve yarışan öğrencilerden dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bir diğer yarışmada Mamaklı çiftçiler arasında “En Güzel Kuzu” yarışması oldu. Birbirinden sevimli kuzular arasında tercih yapmak zor olsa da dereceye giren kuzular jüri tarafından belirlendi. Yarışmada Latife Ekiz’e ait kuzu birinci olurken, Emin Yüzüak’ın kuzusu ikinci, Ali Yavuz Üçgül’ün kuzusu ise üçüncü oldu. Festivale katılanlar kuzulara büyük ilgi gösterdi. Hayvanlara hassasiyetini her seferinde dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de kuzuları sevmeyi ihmal etmedi.