2 evden 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan 2 evde kaçak içki olduğunu belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. M.K. ve İ.K.’ya ait evlere düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirilerek her iki şüpheli gözaltına alındı.