2 FETÖ/PDY hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası bulunan 2 firari yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Manyas ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı. Hapis cezaları olduğu tespit edilen Serhat K. ile Sevinç K., polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen iki firarinin evine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonla FETÖ/PDY üyesi iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.