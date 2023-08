2. Geleneksel Sanatevi Panayırı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri, 2. Geleneksel Sanatevi Panayırı ile sona ererken Bozüyüklü çocuklar panayırda eğlenceye doydu. Etkinlikte çocukların sevgi gösterileri ile karşılaşan ve çocukları kucaklayan Başkan Bakkalcıoğlu “Çocuklar ben hepinizi çok seviyorum. Çok güzel günler, geleceğiniz olsun istiyorum.” dedi.

Yaz boyunca çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Sanatevi yaz atölyeleri muhteşem Sanatevi panayırı ile sona erdi. Dok Sirk Kumpanyası’nın harika gösterileri ile renklenen panayır Metristepe Kültür Merkezi’nden Sanatevi’ne öğrencilerin ve velilerin yoğun katılımı ile yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş öncesinde öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldı. Yapılan eğlenceli yürüyüşün ardından Sanatevi’nin önündeki program ‘Latif ve Müjgan’ kukla gösterisi ile başladı. Kukla gösterisinin bitiminde sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, onlara her imkânımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Bozüyük Belediyesi’nde oluşturduğumuz kültür sanat spor konulu her türlü etkinliği içeren çocuklarımıza ulaşacak herşeyi yapıyoruz. Eğitim dönemi sonra atölyelerimizde çocuklara her branşta kurslar veriliyor. Bu yaz 1000 çocuğumuza ulaşmışız. Ayrıca spor kulübümüzde de yüzlerce çocuğumuz futbol hariç bütün amatör branşlarda yer almakta. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Bunu yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bugün de yaz atölyelerine gelip eğitim alan çocuklarımızın sergilerini gezeceğiz. Etkinliklerimizi bir panayırla sonlayalım istedik. Geçen sene de yapmıştık. Ayrıca eğitim dönemi biterken hatırlarsınız bir tane de 4 Eylüldeki tesiste kreşimizin önünde bir şenlikte yapmıştık. Biz çocuklarımıza her konuda her katkıyı vermeye çalışacağız. Onlara o salgın döneminin ve depremin izlerini asla yaşatmamaya çalışacağız. Çocuklarımızı mutlu etmeye çalışacağız. Biz göreve geldiğimiz de bu tarihi evi evin sahipleri bize kullanmak üzere hediye etti. Bahçesinin olduğu yerde de küçük bir bina vardı, onu da kaldırdık. Böyle bir tesis yaptık, ama yetmiyor. İnşallah gelecekte nasip olursa çok daha güzel bu tür tesisleri çocukların hizmetine sunacağız.” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun konuşmasının ardından ‘Bedenimdeki Notalar Ritm Ekibi’nin gösterisi ilgi ile izlendi. Eğlenceli Dok Sirk Kumpanyası’nın gösterisinin ardından sahnelenen ‘Doğa İçin Tasarla Defilesi’ ile çocuklar atıklardan tasarladıkları kıyafetlerle ve hazırladıkları pankartlarla doğanın korunması için ‘Tüketici değil geri dönüşümcü olun’ diyerek çok önemli mesajlar verdiler. Programın devamında Bedenimdeki Notalar, Renklerin Ahengi, Doğa İçin Tasarla, Bir Mekik Bir İp, Sahne Sanatevi Tiyatro, özel bireyler için Çamurlu Eller ve Mandala yaz atölyelerine devam eden öğrencilerin yaz boyunca emek vererek yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergi büyük bir beğeni ile gezildi. Katılan tüm çocukların çok eğlendiği panayır etkinliği Dok Sirk Kumpanyası’nın muhteşem kapanış gösterisi ile sona erdi.

Program bitiminde tekrar sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu “Çocuklar güzel miydi?” sorusunu yönelttiği çocuklardan bol alkış ve ‘evet’ yanıtını aldıktan sonra “Ben size söz veriyorum her şey daha güzel olacak” dedi. Daha sonra kurtuluş günleri ile ilgili bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu “Kurtuluş mücadelesinin en önemli aşaması 26 Ağustos 1922’de başlayan büyük Taarruz’dur. 30 Ağustos’ta bir zaferle şahlanıp ülke kurtarılmış, 4 Eylül’de Bozüyük kurtarılmış, 9 Eylül’de düşman ülkeden dışarı atılmıştı. Çocuklar biz bu günlere 26 Ağustos ile 9 Eylül arasına biz Kurtuluş Günleri diyoruz. Bunu hiç unutmayacaksınız” dedi. Bugün panayırla başlayan programların 27 Ağustos’tan itibaren 4 büyük konserlerle devam edeceğini, tramvayların hizmete gireceğini ve 250 araçlık yer altı otoparkının açılışının yapılarak Kurtuluş günlerinin kutlanacağını belirten Başkan Bakkalcıoğlu herkesi Şevval Sam, Funda Arar, Sagopa Kajmer ve Sıla’nın katılacağı konser programları ile diğer yerel sanatçıların sahne alacağı konser programlarına davet etti.