2 gündür haber alınamayan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı: 130 personel görev aldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde iki gündür kayıp olan 75 yaşındaki adamın cansız bedeninin bulunduğu yer, 130 personelin katıldığı çalışmalarla tespit edildi. Ekiplerin arama sırasında taze ayı izleri bularak teyakkuza geçtiği zorlu arazide cenazeyi bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Dereköy Mahallesi’nde yaşayan ve iki gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrılan Necdet Gül’den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Yaşlı adamın telefon sinyalinin kesildiği bölgede Dereköy Mahallesi’nde bir koordinasyon merkezi kurularak arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağanak yağış ve zorlu arazi şartlarında baraj mevkiinde yürütülen çalışmalara 67’si aktif olmak üzere toplam 130 kişilik ekip katıldı. Arama tarama faaliyetleri sırasında arazide taze ayı izlerine rastlanması üzerine ekipler bölgede alarm durumuna geçerek dikkatli bir şekilde ilerledi. İki gündür devam eden zorlu arama çalışmaları sonucunda Necdet Gül’ün cansız bedeni bulundu. Yeri tespit edildi ancak sarp ve zorlu arazi şartları nedeniyle cenazeyi bulunduğu bölgeden çıkarma çalışmaları halen devam ediyor.

"Yaklaşık yarım saat önce bulunduğu yeri tespit ettik"

Yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Sakarya Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Selçuk Arpacıoğlu, "Jandarma, komando, ulusal medikal kurtarma ekipleri ve bize bağlı arama kurtarma konusunda akredite olmuş derneklerimiz vasıtasıyla bugünkü çalışmalarda 130 kişi fiili olarak çalıştı. Avcılarımız, mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız, gruplarımız, jandarmamız, komandomuz ve sağlık ekiplerimizle birlikte 130 kişiyiz. Geyve ilçemiz Dereköy mevkiinde kaybolan vatandaşımız 75 yaşındaki Necdet Gül’ün bugün yaklaşık yarım saat önce bulunduğu yeri tespit etti ekiplerimiz. 4 ayrı bölgede çalışmalar sürdürüyorduk. 1 ve 2 numaralı bölgelerde bulunduğu bilgisini aldık. Vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Cansız bedene ulaşma çalışmalarımız devam ediyor. Bulunan bölgeden savcımızın görüşüne müteakip köye taşınması ve sağlık ekiplerine teslimini gerçekleştireceğiz" dedi.