2 hırsızlık zanlısı ve 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri ilçe genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 2 hırsızlık zanlısı ile 3 uyuşturucu tacirini yakalayıp adli makamlara sevketti. Mahkemeleri tamamlanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 hırsızlık zanlısı ve 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
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Bursa Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri ilçe genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 2 hırsızlık zanlısı ile 3 uyuşturucu tacirini yakalayıp adli makamlara sevketti. Mahkemeleri tamamlanan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri son dönemlerde 2 hırsızlık zanlısını yaptıkları istihbari çalışma neticesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ayrıca uyuşturucu tacirlerine yönelik de çalışmalarını sürdürdü. Son 1 haftada yapılan ayrı operasyonlarda yaklaşık 90 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, hassas teraziler, cam aparatlar ve ticaretten elde edilen binlerce TL ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 satıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.