2 ilçenin 9 mahallesini barındıran proje tamamlandı

SASKİ, Söğütlü’de tamamladığı 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmasıyla, iki ilçeye bağlı dokuz mahalleye kesintisiz içme suyu ulaştırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü’de yürüttüğü 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme projesini, planlanan süreden önce tamamladı. Söğütlü’nün Beşdeğirmen, İmamlar ve Kantar; Adapazarı’nın ise Karadere, Elmalı, Büyükhataplı, Kışla, Küçükhataplı ve Işıklar mahallelerini barındıran projenin tamamlanmasıyla birlikte, basınç düşüklüğü ile su kesintileri sona erdi, su kayıpları ise en aza indirildi. Yenilenen içme suyu hattının tamamlanmasının ardından depo bağlantıları kısa sürede gerçekleştirildi ve hat şebekeye dahil edildi. Yaz aylarında yoğun tüketim nedeniyle yaşanan düşük basınç sorunları ortadan kaldırıldı. Kantar Mahallesi’ndeki içme suyu deposuna bağlanan hat ile birlikte abonelere kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılmaya başlandı.