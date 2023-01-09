2 kişinin bıçaklandığı kavganın şüphelisi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgasının şüphelisi tutuklandı.

Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde 7 Ocak’ta meydana gelen olayda, E.Ç. isimli şahıs, arkadaşı E.Ö. ile yürüdüğü sırada Y.A. ve yanındaki şahıslarla karşılaşmış, taraflar tartışmıştı. E.Ç., eski kız arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle Y.A. ile kavga etmiş ve taraflar polis ekipleri tarafından ayrılmıştı. 15 dakika sonra yeniden karşılaşan taraflar yeniden kavga etmeye başlamış, E.Ç. ve E.Ö. bıçaklanarak yaralanmıştı.

E.Ç. ve E.Ö.’nün bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan A.S.’nin, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandığı öğrenildi.