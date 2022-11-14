2 metreye yakın dev balık görenleri şaşkına çevirdi

Edirne Meriç Nehri’nde oltayla yakalanan 2 metreye yakın 90 kiloluk dev yayın balığı, getirildiği Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki balıkçı tezgahında görenlerin ilgi odağı oldu.

Meriç Nehri’nde balıkçıların oltasına takılan ve 5 kişi tarafından zor yakalanan 2 metreye yakın 90 kiloluk yayın balığı, Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerindeki bir balıkçıda tezgaha konuldu.

Yoldan geçen telefona sarıldı

Yoldan geçerken dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, balığın yanına yaklaşıp fotoğraf çekmeden de edemedi. Müşteri ve vatandaşların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden Balıkçı Barış Bayırlı, büyük balık yakalamanın kolay olmadığını ifade etti.