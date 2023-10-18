2 milyon 900 bin marul fidesi dağıtımı yapıldı

Bilecik’te 2 milyon 900 bin adet marul fidesi dağıtıldı.

Bilecik Valiliği desteğiyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında Söğüt’ün Tuzaklı Köyünde marul fidesi dağıtım töreni gerçekleşti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımı ile İl Müdürlüğü tarafından, Bilecik’te seracılığın yaygın olduğu bölgelerinde örtü altı üreticilerine ‘’Marul Fidesi Projesi’’ ile bakanlık katkısı yüzde 50 ve çiftçi katkısı yüzde 50 olacak şekilde 2 milyon 900 bin adet marul fidesi dağıtıldı.

Vali Aygöl törende yaptığı konuşmada ‘’Hizmet neredeyse biz oradayız. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise; tarımsal projelerin devam edeceğini ve ilin tarımsal potansiyelini arttırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.