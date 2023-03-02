2 milyon lira vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşları arayan, icra borçları olan ve ödemezlerse icra takibi başlatılacağını söyleyen dolandırıcılara yönelik ihbar üzerine harekete geçti. 3 aylık süren teknik ve fiziki takip sonucu 24 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerinde kıskıvrak yakalanan 6’sı kadın 24 şüpheli, gözaltına alınıp Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonlarda kullandıkları 15 bilgisayara da el konuldu.

2 milyon lira vurgun yapmışlar

Şüphelilerin bu yöntemi kullanıp vatandaşlardan bin ila 5 bin lira arasında meblağlarda para alarak yaklaşık 2 milyon TL vurgun yaptıkları belirlendi. Aynı zamanda dolandırıcıların bazı mağdurlarla iletişime geçip kendilerini büyücü olarak tanıtarak dolandırdıkları da ortaya çıktı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.