2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde piyasa değeri 2 milyon TL olan gümrük kaçağı 29 cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmit’te bir iş yeri ve araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasada değeri 2 milyon TL olan 29 gümrük kaçağı cep telefonu ve 2 bin 250 paket bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara ilişkin 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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