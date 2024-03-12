2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Tokel, Iraklı yerel yetkililerle görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Tokel, Iraklı yerel yetkililerle görüştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milli Savunma Bakanlığı, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekâtlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü" ifadelerine yer verildi.

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