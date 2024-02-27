2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Subatağı Mahallesinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki otomobil ile B.Ş. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Medyana gelen kazada R.K. hafif şekilde yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.K., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.