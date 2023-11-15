2. Sigorta Fuarı'nda sektör paydaşları bir araya geldi

Bu yıl Antalya’da ikincisi düzenlenen Sigorta Fuarı Sektör İş Birliği Fuarı ve Kongresi, ulusal ve uluslararası sigorta paydaşlarını bir araya getirdi.

1. Sigorta Fuarı Sektör İş Birliği Fuarı ve Kongresi, 13-15 Kasım tarihleri arasında “Güçlü Ekonomi Güçlü Sigortacılık Yolunda Gelecek Vizyonu” temasıyla Antalya’da bir otelde gerçekleşti. Fuar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleri ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) iş birliğiyle düzenlendi. ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli, ATSO Başkanı Ali Bahar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, SEDDK Başkanı Davut Menteş ve Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu’nun açılışını yaptığı fuar, birçok seminer ve etkinliğe sahne oldu. Fuarda Maher Holding Sigorta Grubu yöneticileri ise panellerdeki sunumlarıyla dikkati çekti.

Türkiye Sigortalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, fuarın açılış konuşmasında şunları söyledi:

“29 Ekim 1923’te aslında sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu değil, aynı zamanda Türk devletinin varlığı ve sürdürülebilirliğinin de ilanı olmuştur. Elbette ki bu ülkenin varlığı ve sürdürülebilirliğini korumak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizin görevidir. Bu ülkenin varlıklarının ve yatırımlarının sürdürülebilirliğini korumaksa biz sigortacıların görevidir. Türkiye ekonomisine istihdam oluşturmayı, vergi gelirlerinin sürdürülebilirliğini, kalkınmayı sağlayabilecek yegâne unsur sigortacılıktır. Dolayısıyla bu üç gün boyunca bu amacımızı hep birlikte konuşup pekiştireceğiz.”

Yaşar, fuarın ikinci gününde yapılan “Afet Yönetiminde Kentsel Dönüşümün Rolü” başlıklı panelde ise Bina Tamamlama Sigortası’nın kentsel dönüşümden bağımsız düşünülmemesi gerektiği konusuna değindi.

Maher Holding Sigorta Grubu yöneticilerinin de katkı sağladığı fuarda Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli “Gelecekte Şirketlerin Liderlik Rolü” başlıklı panelde, Quick Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Elvan Atalay ise “Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve Yaşlanma” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Fuarın ilk günü yapılan panelde konuşan Quick Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Elvan Atalay, 90’ların başından bu güne özel sağlık sigortalarının yaygınlaşıp ürün çeşitliliğine kavuştuğunun altını çizerek, güncel verileri paylaştı. Atalay, “2023’ün ilk dokuz aylık sonuçlarına baktığımızda seyahat hariç 43 milyara yakın bir üretim var. Bir önceki yıla göre primde yüzde 244 artış var ancak enflasyonu baz aldığımızda bu reel bir artış değil. Sigortalı sayılarına baktığımızda da çok ciddi bir artış görülmüyor. 7.1 milyonken 7.7 milyona çıkabilmiş sadece. Sektöre baktığımızda üç büyük şirket üretimin yüzde 90’ını yapıyor. Geri kalan yüzde 10 ya şirketler tarafından yapılıyor. TSS’nin büyüme oranı ise her zaman ÖSS’den daha fazla” dedi.

Fuarın son günü Maher Holding Sigorta Grubu yönetici ekibi tarafından yapılan sunumla QuickFinansall markası ile içerisinde bulundukları dönüşümü ve ekosistemi iş ortakları ve acenteleriyle buluşturan grup, organizasyonda görev alan çalışma arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek çalışmalarını sonlandırdı.