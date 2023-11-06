2 ton elektronik atık toplandı

Kocaeli’de başlatılan elektronik atık ve bitkisel atık yağ toplama kampanyası çerçevesinde 2 ton elektronik ve 700 litre bitkisel atık yağ toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini genişletiyor. Toplumda çevre bilincini geliştirmek isteyen Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve çevre izin/lisanslı atık işleme tesisleriyle birlikte Kocaeli’de 300 konut ve üzeri sitelerde "elektronik atık ve bitkisel atık yağ toplama kampanyası" başlattı.

Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması, halkın atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik edilmesi, kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi amacıyla yapılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik çerçevesinde daha çevreci ve sürdürülebilir ürünler tercih edilmesi, atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılarak, çevreye ve ekonomiye değer katılması yönünde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde bugüne kadar Başiskele, Derince, Gebze, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçelerinde belirlenen 20 ayrı sitede 3 bine yakın vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Bu bağlamda kaynağında ayrı toplanan yaklaşık 2 ton elektronik atık ve 700 litre bitkisel atık yağ teslim alınarak, geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine nakledildi.