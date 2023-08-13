2. Ulusal Hentbol Turnuvasında şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu

Sakarya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Hentbol Turnuvasında Konya BSK'yı 37-25'lik skorla mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı averajla turnuvanın kazananı oldu.

2. Ulusal Hentbol Turnuvasında şampiyon Sakarya Büyükşehir oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Ulusal Hentbol Turnuvasında Konya BSK’yı 37-25’lik skorla mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı averajla turnuvanın kazananı oldu.

Sakarya’nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Hentbol Turnuvası sona erdi. Ligin son şampiyonu Beykoz Belediyesi, lige yeni yükselen Konya BSK ve Sakarya Büyükşehir Hentbol takımının katıldığı turnuvayı son maçta Konya BSK’yı 37-25 mağlup eden Büyükşehir Hentbol takımı şampiyon olarak tamamladı.