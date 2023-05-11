2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması’nda ödüller törenle verildi.

"Serbest" temalı 2. Uluslararası Büyükçekmece Karikatür Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı. Serginin açılışını Kervansaray-Kurşunluhan’da Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanları Reşit Oral ve Bayram Ali Üner, jüri üyeleri Cemil Cahit Yavuz, Marco de Angelis, Yılmaz Aslantürk, Damir Novak, Nahid Maghsoudi, Anne Derenne, Kürşat Coşgun, Ayşen Baloğlu ve Behzat Taş gerçekleştirdi.

Ödül alan eserlerin yer aldığı serginin açılışının ardından ödül töreni gerçekleşti. Yarışmayı kazanan sanatçılara ve jüri üyelerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün adına Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Belediye Başkan Danışmanları Reşit Oral ve Bayram Ali Üner tarafından madalya ve plaket takdim edildi. Konuşmaların ardından tören son buldu.