2. Uluslararası Gitar Festivali'nde 4 günlük serüven tamamlandı
Dünya çapında kabul görmüş müzisyenleri ve eğitmenlerin konser, seminer, ustalık sınıfları gibi etkinlikler düzenlemesi böylelikle sanatsal, eğitsel ve kültürel anlamda etkileşim sağlanması adına düzenlenen 2. Uluslararası Gitar Festivali sona erdi.
Dünya çapında kabul görmüş müzisyenleri ve eğitmenlerin konser, seminer, ustalık sınıfları gibi etkinlikler düzenlemesi; böylelikle sanatsal, eğitsel ve kültürel anlamda etkileşim sağlanması adına düzenlenen 2. Uluslararası Gitar Festivali sona erdi.
Mamak Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine, festivallere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 4 gün süren festivalde etkinlikler, yarışmalar ve atölyeler düzenlendi. Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen solo gitar konserleri de seyirciden büyük ilgi gördü. Dünyaca tanınmış yabancı ve yerli profesyonel müzisyenler; Goran Krivokapi, Dani ehu ve Hermelindo Ruiz, Efgan Rende & Ali Kazım Akdağ, Erdem Sökmen & Hasan Meten & Nağme Yarkın verdikleri konserlerle kulakların pasını sildi.
Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, festivalin son gününde sahne alan Erdem Sökmen & Hasan Meten & Nağme Yarkın’a katılımlarından dolayı plaket takdim etti.