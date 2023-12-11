2. Uluslararası Gitar Festivali'nde 4 günlük serüven tamamlandı

Dünya çapında kabul görmüş müzisyenleri ve eğitmenlerin konser, seminer, ustalık sınıfları gibi etkinlikler düzenlemesi; böylelikle sanatsal, eğitsel ve kültürel anlamda etkileşim sağlanması adına düzenlenen 2. Uluslararası Gitar Festivali sona erdi.

Mamak Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine, festivallere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 4 gün süren festivalde etkinlikler, yarışmalar ve atölyeler düzenlendi. Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen solo gitar konserleri de seyirciden büyük ilgi gördü. Dünyaca tanınmış yabancı ve yerli profesyonel müzisyenler; Goran Krivokapi, Dani ehu ve Hermelindo Ruiz, Efgan Rende & Ali Kazım Akdağ, Erdem Sökmen & Hasan Meten & Nağme Yarkın verdikleri konserlerle kulakların pasını sildi.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, festivalin son gününde sahne alan Erdem Sökmen & Hasan Meten & Nağme Yarkın’a katılımlarından dolayı plaket takdim etti.