2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri Seramik Yarışması'ndan sonra kendi sergisini açtı

2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri Seramik Yarışması’nda seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen sanatçılar arasında yer alan Arş. Gör. Ozan Bebek kendi sergisini açtı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Programı öğretim elemanı Arş. Gör. Ozan Bebek, 2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri Seramik Yarışması’nda ’Paroxysm’ adlı eseriyle seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen sanatçılar arasında yer aldı. Ozan Bebek tarafından Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan ’İzlerin Sessizliği’ Kişisel Seramik Sergisi’ni açarken, yoğun ilgi gördü.

"Bu benim ilk kişisel sergim"

Serginin açılış konuşmasında konuşan Arş. Gör. Ozan Bebek, kendisinin ilk sergisi olduğunu olduğunu anlatarak, "Serginin genel bir teması iklim kavramı. İklim izi ile alakalı genel çalışmalarım bunlar. Doktora çalışmalarıma benzer yapım aşamalarından geçtiler. Konu biraz onlara benzer ama distopya ve kıyamet sonrası senaryoların biraz daha dışında. Ürünler bin 200 derecede pişirildi. Bu aslında yüksek bir derece sayılabilir. Teknik olarak elle şekillendirme yöntemi kullandım. Elle şekillendirme yöntemi kullanırken alçı kalıplama gibi değil ama hem alçı kalıplama yöntemleri hem döküm yoluyla şekillendirme yaptık. İnorganik ve organik maddelerin döküm çamuru içerisine katılıp daha sonra fırın ortamında inorganik ve organik maddelerin yanıp, bu inorganik ve organik maddelerin çamur içerisindeki boşluklar üzerine yaşanılamaz bir ortam, çevre oluşturmaya çalıştım aslında. Biraz daha farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığım bir konudan çıkan sergi oldu. Bu benim ilk kişisel sergim" dedi.